Культура |

В четверг, 5 июля, в Летнем доме фонда Mākslai vajag telpu на улице Калнциема, в Риге, состоялось открытие выставки Skaņai vajag mākslu ("Звуку нужно искусство"), которая посвящена работе латвийского художника Бруно Василевскиса Klusā daba - saules stars ("Натюрморт - луч света").

На мероприятии представлена экспозиция, которая является совместным продуктом творчества известной российской рок-группы "Мумий Тролль" и современного латвийского художника Кришьяниса Элвикса.

Художественная инсталляция с музыкальным сопровождением от "Мумий Тролль" напоминает оригинал Василевскиса и призывает посетителя стать ее частью, присев на скамейку перед ней.

Вдохновитель выставки Бруно Василевскис является ярким представителем художников послевоенного периода, который в своих работах обыгрывал идеологию социалистического реализма, привнося в них веяния постмодернизма.

Его картина Klusā daba - saules stars ("Натюрморт - луч света") показывает объективную реальность, переходящую во что-то абстрактное - ломанная поверхность солнечного луча разделена на части, которые превращаются в иллюстрацию чувств.

В основе инсталляции в Летнем доме лежат попытки авторов оживить композицию натюрморта Василевскиса - своеобразное сочетание клавишной музыки и полового покрытия. Композиция "Мумий Тролль" написана в такой же манере минимализма как и работа Василевскиса - звуки пианино и вокала акцентируют и меняют саму композицию.

Фронтмен "Мумий Тролль" Илья Лагутенко отметил, что было невероятно сложно выбрать "любимую" работу для вдохновения из тайников пост-советского искусства.

"Если бы я не был музыкантом, я бы стал художником", - заявил Лагутенко.

С 19 июня по 10 сентября в Летнем доме фонда Mākslai vajag telpu на улице Калнциема будет проходить цикл междисциплинарных выставок, совмещающих в себе музыку и визуальное искусство. Кроме коллаборации Кришьяниса Элвикса и "Мумий Тролль" совместные работы Марии Улмане и Instrumenti, Яниса Крауклиса и Prāta Vētra, Мадары Квэпы и Интарса Бусулиса, Гольфа Клейдермана и Иманта Калниньша, Яниса Шнейдерса и Вестарда Шмикуса.