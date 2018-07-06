Культура |

5 июля в Юрмале рок-группа "ДДТ" представили программу "ДДТ. История звука".

В "Дзинтари" музыканты привезли свой неповторимый живой звук, а также очень оригинальные видео и световые решения.

Ее уникальность заключается в том, что впервые за долгие годы в одном концерте прозвучали лучшие песни Юрия Шевчука из альбомов разных лет, которые давно не звучали со сцены. Такую ретроспективную программу музыканты "ДДТ"делали только один раз много лет назад.

5 июля на сцене зала "Дзинтари" прозвучали лучшие из лучших вещей Юрия Шевчука, ставшие знаковыми в истории русскоязычного рока, но были и совсем новые песни, такие как "Любовь не пропала", представленная недавно в программе "Вечерний Ургант".

По словам Юрия Шевчука, новая концертная программа – это не набор песен, а история страны через призму восприятия лидера "ДДТ".