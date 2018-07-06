Юрий Шевчук и группа "ДДТ" выступили в Юрмале (6)

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Культура | 6 июля 2018 года, 11:20

5 июля в Юрмале рок-группа "ДДТ" представили программу "ДДТ. История звука".

В "Дзинтари" музыканты привезли свой неповторимый живой звук, а также очень оригинальные видео и световые решения.

Ее уникальность заключается в том, что впервые за долгие годы в одном концерте прозвучали лучшие песни Юрия Шевчука из альбомов разных лет, которые давно не звучали со сцены. Такую ретроспективную программу музыканты "ДДТ"делали только один раз много лет назад.

5 июля на сцене зала "Дзинтари" прозвучали лучшие из лучших вещей Юрия Шевчука, ставшие знаковыми в истории русскоязычного рока, но были и совсем новые песни, такие как "Любовь не пропала", представленная недавно в программе "Вечерний Ургант".

По словам Юрия Шевчука, новая концертная программа – это не набор песен, а история страны через призму восприятия лидера "ДДТ".

Комментарии 6
Был там2 часа назад
Ну что сказать про концерт.На троечку.Да,я понимаю что ему нравятся все его песни,но хотелось услышать его хиты.Про Колесникова,про новую жизнь и прочие,что стали очень популярны. Это моё мнение,мне не хватило песен. Баба,выступающая с ним, совсем не формат его выступления. Но учитывая его тягу ко всему необычному он вытащил ее.
И просьба на меня не гадить,я высказал своё мнение. Дискутировать можно,по существу.
2
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2 часа назад
После его выступления на 9 мая(большего позорища я не слышал и не видел)он для меня умер!
5
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Спирва добейся, хаха29 минут назад
Дятел ты тупоголовый, выше же написали, что все мастурбировали на концерте. Конечно у всех будут улыбки, с грустным лицом только ты один дрочишь.
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