Латвийский фильм о Путине получил приз на международном фестивале в Чехии (13)

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Культура | 8 июля 2018 года, 19:33

В субботу, 7 июля, документальный фильм режиссера латвийской киностудии Vertov Виталия Манскиса "Свидетели Путина" получил приз на международном кинофестивале в Карловых Варах, сообщает портал KasJauns со ссылкой на представителя студии Илзе Пелнену.

По ее словам, фильм дает заглянуть за кулисы кремлевской власти в 2000 году, когда Владимир Путин был впервые избран президентом России.

Режисер Виталий Манскис, описывая свою работу, сравнил власть Путина в РФ с болезнью.

"Чтобы побороть тяжелую и запущенную болезнь нужно установить диагность и отследить историю заболевания. С такой логикой я подошел к фильму о событиях, которые следовали за неожиданной отставкой Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Я был свидетелем и участником операции "Преемник", которая подняла Владимира Путина до высот московского трона. Мое свидетельство важно не только для российского общества, чтобы то вылечилось от тяжелой болезни, но и для других стран - надо защитить их от потери свободы", - заявил он.

В основе документального фильма лежат видео из частного архива семьи Манскисов и рабочие материалы режиссера, которые до сих пор не появлялись на телеэкранах.

Кинокритик и руководитель Национального центра кино Дита Риетума охарактеризовала кинокартину как "один из самых сильных и леденящий документальный фильм, который заглядывает за чудовищные кулисы политтехнологии, изучает манипуляции и их результаты".

"По сути, уникальный и устрашающий рассказ о Франкенштейне в 21-м веке", - указала кинокритик.

В Карловых Варах состоялась премьера "Свидетелей Путина", а на латвийских экранах фильм впервые покажут в октябре на Рижском международном кинофестивале.

Кинокартина является результатом сотрудничества трех киностудий - латвийской Vertov, швейцарской Golden Egg Production и чешской Hypermarket Films.

Комментарии 13
Кеша1 час назад
А Виталик про Латвию ничего с5ять не хочет? Много ума про Путина снимать ненадо. Показал в европе его фотку, скпзпв что Путин мудак и все. Премия обеспечена. Так что ждем про Латвию ... неграждане, запрет учатся в частных вузах на русском и т.д.
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Ольгерд1 час назад
Очередная геббельсовско-мелкобританская пропаганда.
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ёклмн1 час назад
Ухахатываюсь...уже "манскис",а был "манский"...Цирк с конями...В самом то деле...,ну не настолько же...:)))Русофобия...,и ничего более...,дешёвенько,от слова совсем...Сала украине!
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