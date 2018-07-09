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Обладателем специальной премии "Золотой Букер" стал канадский писатель Майкл Ондатже. Об этом сообщает The New York Times.

Награду Ондатже принес его роман "Английский пациент", написанный в 1992 году.

"Золотой Букер" — специальная премия, учрежденная в честь 50-летия литературной Букеровской премии. Претендентами на ее получение были пятеро писателей – авторов лучших книг за каждое из прошедших десятилетий.

""Английский пациент" — неотразимое художественное произведение: одновременно поэтичное и философское", — отметила председатель совета Букеровской премии, баронесса Хелена Кеннеди.

Таким образом, роман "Английский пациент" Ондатже признан лучшей книгой 50-летия по версии Букеровской премии.

Фото из Flicrk/Greg Rafferty