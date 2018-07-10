Культура |

В этом году 11 августа в Межапарке пройдет "зеленый бал" в честь столетия Латвии "Еще мгновение летом 1918-2018", сообщает предприятие Rīgas meži.

На мероприятии будет звучать латвийская поп-музыка и всем знакомые шлягеры. У посетителей будет возможность познакомиться с тем, как латыши проводили "зеленые балы" последние 100 лет.

В этом году была создана особенная программа, приуроченная к столетию Латвии. Посетители смогут насладиться мелодиями, песнями и танцами из разных периодов существования Латвийского государства.

В "зеленом балу" участие примут ретро оркестр Bellacord Tanzororcheser, группа Rumbas kvartets примерит на себя роль певцов деревенской капеллы, а группа Laika upe исполнит музыку 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века. Между тем, группа Kantoris 04 напомнит зрителям о последнем десятилетии XX века.

Также на мероприятии своими танцами порадует Рижский танцевальный клуб, а духовой оркестр Латвийского университета исполнит всем известные латышские песни. Ведущим на "зеленом балу" выступит диджей Латвийского радио 2 Айвис.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах Biļešu paradīze или на сайте https://bilesuparadize.lv/events/event/65692 .

Фото: flickr.com/Mārtiņš Vilcēns