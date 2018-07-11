Культура |

В четверг, 12 июля, в Риге откроется выставка United Buddy Bears – the Art of Tolerance, в рамках которой в Ригу из Берлина посольство Германии в сотрудничестве с Рижской думой привезло 149 мишек Бадди.

Первый визит мишек в страны Балтии является подарком Германии жителям Латвии в честь столетия государства.

С 2002 года United Buddy Bears представляют страны-участницы Организации Объединенных Наций, олицетворяя их жителей и культуру, но не политическую систему.

Стоя плечом к плечу, они символизируют толерантность и взаимопонимание между народами, а также мир во всем мире.

Каждая из 143 фигур медведей, символизирующих страны-участницы, была расписана известным художником соответствующей страны. Над росписью латвийского медведя работал художник Каспар Зариньш, и основным посланием этого мишки является ощущение счастья и оптимизма. Помимо этого посетители будут в восторге от пяти особых медведей, а также их порадует специально созданный "Рижский медведь", который останется в родном городе после завершения выставки. Эскизы для росписи Рижского медведя придумали дети.

Особая миссия United Buddy Bears – оказание помощи нуждающимся детям. Поэтому в Риге United Buddy Bears вместе с Фондом детской больницы будут собирать пожертвования для маленьких пациентов, лечение которых не оплачивается государством.

Выставка проходит под патронажем посла Федеративной Республики Германия в Латвии Рольфа Шуте.

Покровители мероприятия и сами мишки будут рады приветствовать всех посетителей на торжественном открытии выставки 12 июля в 12:30 на Домской площади, а также в течение следующих шести недель ее работы. Мероприятие продлится до 22 августа и вход на него - свободный.

Почему медведи?

Название Берлин происходит от слова "медведь". Медведь – геральдическое животное города, поэтому именно оно стало и его символом.

Первого танцующего медведя Бадди с поднятыми лапами придумали двое студентов Берлинского университета искусств Энн и Роман Штробль. Проект поддержали коммунальные и транспортные службы города. В итоге медведей можно встретить в Берлине где угодно – в городских парках, возле магазинов, ресторанов и мест развлечений, у входа в банки и офисы.

Фото: skaties.lv