Список номинантов на телевизионную премию "Эмми", присуждаемую за лучшие работы в телеискусстве, опубликован на официальном сайте награды.

Так, на звание "Лучшего драматического сериала" претендуют "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Очень странные дела", "Американцы", "Это мы", "Корона" и "Мир Дикого Запада".

Примечательно, что "Игра престолов" выдвинута в 22 номинациях. Сериал получал эту награду в 2015 и 2016 годах.

В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены "Атланта", "Барри", "Чёрная комедия", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел", "Умерь свой энтузиазм", "Силиконовая долина" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".

Congrats to #Emmys noms for Lead Actor, Drama Series! @batemanjason @MatthewRhys @SterlingKBrown @MiloVentimiglia #EdHarris and @jfreewright #Emmys70



See all the nominees at https://t.co/lBWRXyznxD pic.twitter.com/z4xRBQpOI6