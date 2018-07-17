Российский режиссер Сергей Голомазов станет худруком Рижского русского театра (1)
Культура | 17 июля 2018 года, 19:15
Стало известно имя художественного руководителя Рижского русского театра им. Михаила Чехова. Как пишет rus.tvnet.lv, в интервью программе Латвийского радио 4 «Александр-студия» директор Рижского русского театра Дана Бйорк сообщила, что им станет известный российский режиссер Сергей Голомазов.
57-летний российский режиссер и актер Сергей Голомазов — заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Театра на Малой Бронной. В 2014 году возглавил ТОМ Голомазова, — театр, созданный выпускниками его мастерских.
К новым обязанностям Сергей Голомазов приступит в октябре этого года.
Дана Бйорк охарактеризовала его как человека «которого любит наш театр, наша труппа, которого любит наш зритель, спектакли которого распроданы всегда».
Алкаша приютили и теперь кто-то за него деньги получать будет и кто его вообще назначил!?.А кто за него голосовал, обычно худруков выбирает коллектив театра!?
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