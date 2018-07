Культура |

С 10 по 12 августа в Хельсинки пройдет фестиваль Flow – трехдневный праздник любителей музыки и визуальных искусств. Фестиваль традиционно проводится в индустриальном районе города Сувилахти, на территории бывшей электростанции.

Flow славится своим сбалансированным лайн-апом из всего наиболее актуального, что происходит в современной музыке, с примесью старенького, но звучащего не менее свежо.

Mixnews рассказывает о семи артистах, которые выступят на фестивале в этом году.

Ms. Lauryn Hill

Участница легендарной группы The Fugees за свою карьеру выпустила всего один сольный альбом, и тот – в далеком 1998 году. Однако энергия "The Miseducation of Lauryn Hill" оказалась настолько сильна, что спустя 20 лет певица объявила большой тур по США, посвященный именно этой пластинке. Аккурат между выступлениями в Нью-Джерси и Лас-Вегасе Лорин даст всего один европейский концерт – в столице Финляндии. Те, кто смотрел MTV в конце 90-х, обязательно помнят клип с Нью-Йорком в виде большой виниловой пластинки.

Patti Smith

Если вы списали "крестную маму панк-рока" со счетов, то зря. В последние годы Патти больше занимается литературой, чем музыкой, что не мешает ей успешно выступать – в том числе на вручении Нобелевской премии по литературе, вместо самого триумфатора Боба Дилана. А еще несколько месяцев назад Патти Смит завела трогательный инстаграм, в котором жалуется, что никак не может понять, "как делать эти self pictures".

Grizzly Bear

Музыку бруклинской четверки обычно определяют размытым понятием "инди-рок", однако это не одна из тех групп, которая покоряет слушателя заседающими в голове хитами и рок-н-ролльными запилами. Grizzly Bear создают приятный, с примесью психоделии звук, который обволакивает и заполняет собой все вокруг. Прослушав их альбом (последний вышел в прошлом году), вы можете не вспомнить ни одной песни, но ощутить послевкусие, как после хорошего фильма. Кстати, о кино. Одна из песен группы в 2009 году вошла в выдающийся саундтрек не самого выдающегося продолжения фильма "Сумерки".

Noname

Назвать 26-летнюю американку новой Патти Смит было бы некорректно, однако что-то их объединяет: Noname тоже пришла в музыку из поэзии, и ей также присущ нонкомформизм, правда, в более мягкой обертке. Те, кто хорошо воспринимает английский на слух, смогут погрузиться в полные драмы рэп-истории, а те, кто нет – просто насладиться звуковой организацией текста. В прошлом году Noname устроила по-домашнему милый концерт в студии нью-йоркской радиостанции, где исполнила песни из своей пока единственной пластинки "Telephone".

Kedr Livanskiy

Яна Кедрина – из тех российских электронных артистов, которых за рубежом знают больше, чем дома. С одной стороны, с нынешней любовью на Западе к кириллице и так называемым "bedroom artists", которые сами себе продюсеры, музыканты и певцы, это неудивительно. С другой, слушателю с русским культурным бэкграундом, как кажется, должно быть интересно обнаружить в творчестве Kedr Livanskiy нечто большее, чем модный электронный поп. Здесь вам и теплые перестроечные синтезаторы, и пушкинский романтизм в текстах, и античные мифы.

Kendrick Lamar

Если в футболе мы живем в эпоху Криштиану Роналду, то в хип-хопе на троне уверенно восседает Кендрик Ламар. Первый не классический и не джазовый музыкант, получивший Пулитцеровскую премию. Артист, который даже выпустив альбом "Без названия" с забракованными демоверсиями, попал на вершины хит-парадов. Исполнитель, рассказы о выступлениях которого передаются из уст в уста. Само собой, ожидать от фестивального концерта Ламара чего-то похожего на, можно сказать, историческое выступление на MTV Video Music Awards не приходится, но оно хорошо демонстрирует, на что этот парень способен.

Kamasi Washington

До того, как стать саксофонистом номер один, Камаси на протяжении десяти лет балансировал между "правильным" джазом и различными поп-проектами: играл с глыбами вроде Уэйна Шортера или Херби Хэнкока, и одновременно с этим сотрудничал со Снуп Догом и уже упомянутым Кендриком Ламаром. Вашингтон уже выступал на Flow в 2016 году, но едва ли в этом году он будет повторяться – совсем недавно у музыканта вышел второй альбом "Heaven and Earth", состоящий из двух частей, в отличие от дебютного триптиха "Epic".

В этом году на Flow также ожидаются такие артисты, как Arctic Monkeys, St. Vincent, Bonobo, Шарлотта Генсбур, Brockhampton и многие другие.

А еще напомним, что Flow – это далеко не только музыка, фестиваль каждый год организует масштабную арт-программу, на территории бывшей электростанции можно посетить выставки и перформансы, а также насладиться блюдами из лучших финских ресторанов и кафе.

Текст: Андрей Лешкевич

Фото: flickr.com/Flow Festival