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Российский биограф и писатель Игорь Оболенский представит в Риге программу «Маяковский, которого мы не знали».

В год своего 125-летия Маяковский переживает второе рождение.

Игорь Оболенский много лет собирал неизвестные факты о Маяковском; встречался с людьми, которые его хорошо знали; путешествовал по местам, связанным с творчеством и любовными приключениями поэта (в том числе по местам Маяковского в Риге). Итогом этих ислледований стала программа "Маяковский, которого мы не знали. Одинокий влюбленный.", которая переворачивает все представления о Маяковском и рушит связанные с ним стереотипы. В Риге программа будет представлена 21 сентября. БИЛЕТЫ по ссылке ЗДЕСЬ

«Как справедливо заметил Борис Пастернак, поэт Маяковский умер дважды. Первый раз, когда раздался выстрел в его комнате на Лубянке. Второй, когда Сталин начертал на письме Лили Брик, что "Маяковский был и остаётся лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи". Выросло не одно поколение, которое воспринимает Маяковского исключительно как певца революции и автора стихов о Ленине и советском паспорте, - говорит Игорь Оболенский. – Между тем, Владимир Владимирович - один из самых пронзительных поэтов минувшего столетия. И пришло время его второго рождения».

Любовный треугольник Маяковский-Лиля Брик-Осип Брик считается самым сканданьным и загадочным в истории литературы начала 20 века.

Авторская программа Игоря Оболенского - это увлекательное путешествие по биографии Владимира Маяковского и иcтории 20 века. Его лекция-моноспектакль - драматическое и лирическое повествование, трогающее душу и дающее зрителю новые знания.

Чулпан Хаматова в роли Лили Брик (кадр из фильма ВМаяковский) и знаменитое фото Лили Брик.

Сейчас Маяковский cнова стемительно входит в моду. Как фигура с огромным духовным авторитетом и как лирик и нежный романтик. Огромную популярность и успех имеют книги о нем (литературным событием стало исследование Дмитрия Быкова «13-й апостол. Маяковский») , фильмы (в новой картине «ВМаяковский» Лилю Брик играет Чулпан Хаматова, а Давида Бурлюка Михаил Ефремов), выставки и модные проекты (мультимедийный проект "Атлас ВМаяковский"), позволяющие взглянуть на него абсолютно по-новому.

Маяковский снова в моде. В юбилейный день рождения Владимира Маяковского в Московском "Театре Луны" - премьера городского мюзикла "Маяковский". Фото - "Российская газета"

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями. Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф. Блестящий эрудированный рассказчик. Автор множества книг о жизни замечательных людей. Его книги об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография".

Ранее Игорь Оболенский с неизменным успехом представлял в Риге программы "Мастер и его музы" (о женах Михаила Булгакова), "Выставка Серова: за кулисами легенды", "Бакст-Барышников-Нижинский", "Загадка Ольги Чеховой", "Миллион алых роз" (о художнике Пиросмани), «Модильяни».

Этот вечер – для тех зрителей, которые стремятся быть в курсе новых интересных фактов, разбираться в культурном контексте эпохи.

Лекция-моноспектакль состоится 21 сентября, в пятницу, в 19.00 в Доме Москвы. БИЛЕТЫ в сети «Билешу сервис», в кассах Дома Москвы и в интернете по ссылке ЗДЕСЬ