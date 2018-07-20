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Первая жена Владимира Высоцкого - Иза Высоцкая - скончалась утром в пятницу, сообщает Нижнетагильский драматический театр, в котором она работала.

"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!", - говорится в сообщении театра на странице "Вконтакте".

Высоцкая родилась 22 января 1937 года. Окончила школу-студию имени В.Немировича-Данченко при МХАТ СССР в 1958 году, где училась вместе с Высоцким. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра.

В 2017 году издала биографическую книгу "С тобой... и без тебя", приуроченную ко дню рождения Высоцкого. Книга написала на основании дневников Высоцкой и ее переписки с матерью певца, поэта и актера.

Фото из vk.com