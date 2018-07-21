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Журнал The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг из 25 лучших злодеев в истории кинематографа.

Первую строчку рейтинга журнала занимает антагонист киноэпопеи "Звездные войны" Дарт Вейдер.

На втором месте расположился злодей из фильма "Молчание ягнят" доктор Ганнибал Лектер.

Замыкает тройку лидеров Злая ведьма Запада из фильма "Волшебник страны Оз".

Четвертое место в рейтинге занял антагонист фильма "Темный рыцарь" Джокер.

На пятой строчке оказалась медсестра Милдред Рэтчед из фильма "Пролетая над гнездом кукушки".

Фото из Flickr/Vassil Borissov