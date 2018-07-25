В церкви Св. Павла пройдет концерт "Музыка при свечах"
Культура | 25 июля 2018 года, 15:23
В пятницу, 27 июля, в церкви Св. Павла состоится уникальный концерт классической музыки при свечах.
В рамках мероприятия прозвучит знаменитая "Готическая сюита" французского композитора Леона Боэльмана, "Список Шиндлера" американского дирижера и композитора Джона Уильямса, органные сочинения Иоганна Баха, а также любимые мелодии из кино в звучании гитары.
На концерте выступят органистка Елена Привалова-Эпштейн и гитарист Никита Кошелев. Вход на мероприятие - за пожертвования.
Концерт состоится в 22.00 по адресу улица Деглава 1.