Культура |

В пятницу, 27 июля, в церкви Св. Павла состоится уникальный концерт классической музыки при свечах.

В рамках мероприятия прозвучит знаменитая "Готическая сюита" французского композитора Леона Боэльмана, "Список Шиндлера" американского дирижера и композитора Джона Уильямса, органные сочинения Иоганна Баха, а также любимые мелодии из кино в звучании гитары.

На концерте выступят органистка Елена Привалова-Эпштейн и гитарист Никита Кошелев. Вход на мероприятие - за пожертвования.

Концерт состоится в 22.00 по адресу улица Деглава 1.