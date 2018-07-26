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В Риге сегодня прошло открытие памятника Шерлоку Холмсу — знаменитому литературному персонажу, созданному английским писателем Артуром Конан Дойлом.

Памятник возведен на здании, в котором расположен отель Sherlock Art Hotel, в Старой Риге, по адресу Маза Монету, 3. В открытии принял участие председатель Комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой.

Напомним, ежегодно в Риге проходит мероприятие "День рождения Шерлока Холмса", во время которого улицы столицы заполняются джентльменами и леди, двойниками Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых приключений Конан Дойля.