ФОТО: в Старой Риге открыли памятник Шерлоку Холмсу (2)

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Культура | 26 июля 2018 года, 19:11

В Риге сегодня прошло открытие памятника Шерлоку Холмсу — знаменитому литературному персонажу, созданному английским писателем Артуром Конан Дойлом.

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Памятник возведен на здании, в котором расположен отель Sherlock Art Hotel, в Старой Риге, по адресу Маза Монету, 3. В открытии принял участие председатель Комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой.

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Напомним, ежегодно в Риге проходит мероприятие "День рождения Шерлока Холмса", во время которого улицы столицы заполняются джентльменами и леди, двойниками Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых приключений Конан Дойля.

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Комментарии 2
Лима2 часа назад
Подбритосские холуи выстроились... засвидетельствовали рабскую свою долю.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Oi idiots :)))
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