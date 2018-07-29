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В понедельник, 30 июля, в Латвии сохранится жаркая и душная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью упадет до +17..+23 градусов, а днем повысится +27..+33 градусов. Ожидается частичная облачность.

Также местами возможны грозовые ливни и ночью, и днем. Сильные дожди ожидаются после обеда и вечером в понедельник. В отдельных местах возможен град и буря.

Будет дуть медленный до умеренного восточный, юго-восточный ветер, днем на побережье ожидается морской бриз.

В понедельник в Риге с вероятностью в 30% пройдет гроза. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. После тропически теплой ночи воздух прогреется до +32 градусов.

Фото: pixabay.com