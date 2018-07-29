В понедельник жара и духота в Латвии сохранятся (2)
Культура | 29 июля 2018 года, 16:48
В понедельник, 30 июля, в Латвии сохранится жаркая и душная погода, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха ночью упадет до +17..+23 градусов, а днем повысится +27..+33 градусов. Ожидается частичная облачность.
Также местами возможны грозовые ливни и ночью, и днем. Сильные дожди ожидаются после обеда и вечером в понедельник. В отдельных местах возможен град и буря.
Будет дуть медленный до умеренного восточный, юго-восточный ветер, днем на побережье ожидается морской бриз.
В понедельник в Риге с вероятностью в 30% пройдет гроза. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. После тропически теплой ночи воздух прогреется до +32 градусов.
Фото: pixabay.com
а кто это и зачем перпдохнут?
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Передохнут все кремлеботы сраные. Под забором с бутылкой
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