Владельцы исторического замка Госфорд середины XIX века в Ирландии, в котором снимался сериал "Игра престолов", выставили на продажу часть строения. За эту недвижимость, прославленную в сцене казни Рикарда Карстарка, лорда Кархолда, просят 500 тысяч фунтов (около 656 тысяч долларов).

Именно у стен этого замка, по сюжету популярного сериала, Робб Старк казнил Карстарка. Внутри этого роскошного здания расположены шесть многоуровневых квартир с каминами и сводчатыми потолками, сообщает портал Travel and Leisure.

