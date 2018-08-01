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Владельцы исторического замка Госфорд середины XIX века в Ирландии, в котором снимался сериал "Игра престолов", выставили на продажу часть строения. За эту недвижимость, прославленную в сцене казни Рикарда Карстарка, лорда Кархолда, просят 500 тысяч фунтов (около 656 тысяч долларов).

Именно у стен этого замка, по сюжету популярного сериала, Робб Старк казнил Карстарка. Внутри этого роскошного здания расположены шесть многоуровневых квартир с каминами и сводчатыми потолками, сообщает портал Travel and Leisure.

До 1921 года этим замком владели графы Госфорд, а во время Второй мировой войны в нем были расквартированы военнослужащие. После войны замок стал гостиницей. В последние годы из-за популярности телесериала "Игра престолов" замок часто посещают туристы.

Напомним, в третьем сезоне сериала "Игра престолов" после того как Кейтилин Старк освободила Джейме Ланнистера из-под стражи, лорд Рикард, охваченный горем и яростью, убил Виллема Ланнистера и Тиона Фрея, пока те находились в своих камерах в Риверране. Робб Старк объявил лорда Рикарда предателем и отрубил голову.

"Рикард Карстарк, лорд Кархолда!" - Робб обеими руками поднял над головой тяжелый топор. - Здесь, перед взорами богов и людей, я признаю тебя виновным в убийстве и измене своему королю. Я выношу тебе приговор от собственного имени и казню тебя собственной рукой. Хочешь ли ты сказать что-нибудь перед смертью?"

"Убей меня и будь проклят. Я не признаю тебя своим королем", - отвечает ему Рикард Карстарк.

Фото из Flickr/Mitchell Blain