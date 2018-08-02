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Российский режиссер Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы, передает РИА «Новости».

Указ о награждении Кирилла Серебренникова подписала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

Лично принять награду в ближайшее время Серебренников не сможет — он обвиняется по делу о хищениях бюджетных средств при реализации проекта по продвижению современного искусства «Платформа» на базе некоммерческой организации «Седьмая студия». Сейчас режиссер находится под домашним арестом.

В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр» и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении. Все фигуранты дела «Седьмой студии», кроме бухгалтера организации Нины Масляевой, свою вину отрицают.