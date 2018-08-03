СМИ: Петросян и Степаненко разводятся и делят имущество (1)

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Культура | 3 августа 2018 года, 17:44

Актриса и артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — говорится в карточке дела.

Также отмечается, что иск подала Степаненко.

Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал артист. Давать комментарии о разводе он не стал. Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.

Петросян и Степаненко, по разным данным, поженились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на новость о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко через суд делят совместно нажитое имущество. Многие пишут, что разочаровались в любви, узнав о разводе пары, состоявшей в браке больше 30 лет и представлявшей творческий тандем.

Пользователи не могут поверить в то, что расставание Петросяна и Степаненко — реальность.

Развод знаменитой эстрадной пары стал поводом для шуток.

Некоторые сочувствовали 72-летнему юмористу и предложили ему свою поддержку.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Адельфина3 минуты назад
Юмористы разводятся.
Смешно.)))
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