Культура |

Актриса и артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — говорится в карточке дела.

Также отмечается, что иск подала Степаненко.

Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал артист. Давать комментарии о разводе он не стал. Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.

Петросян и Степаненко, по разным данным, поженились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на новость о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко через суд делят совместно нажитое имущество. Многие пишут, что разочаровались в любви, узнав о разводе пары, состоявшей в браке больше 30 лет и представлявшей творческий тандем.

Пользователи не могут поверить в то, что расставание Петросяна и Степаненко — реальность.

петросян разводится

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буратино утонул — Миша Березин (@pozvolte) 2 августа 2018 г.

Петросян и Степаненко разводятся. Мой идеальный мир пошатнулся — Мистер Никсон (@Nikitaemelianov) 3 августа 2018 г.

как верить в любовь, если петросян разводится со степаненко — Борисова (@borissssova) 2 августа 2018 г.

"Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись"

Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь? — Lambert's tea (@elshnurova) 3 августа 2018 г.

Развод знаменитой эстрадной пары стал поводом для шуток.

Пишут, что юморист Петросян застукал свою жену в момент, когда она петросянила с другим юмористом и потому подал на развод и раздел имущества. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 3 августа 2018 г.

Петросян насмотрелся на Джигарханяна и понял, что трясти грязными трусами у Малахова выгоднее, чем воровать шутки у КВН-щиков. Тем более, там последние лет 15 и воровать-то нечего. — ЛѢхä НиколäичѢ, Ésq. (@Pardon_mua) 3 августа 2018 г.

Прикиньте какой крутой в сексе Евгений Петросян, не из-за чувства юмора же с ним так долго продержалась Степаненко — Максим Самсонов (@SamsonovSpace) 3 августа 2018 г.

Некоторые сочувствовали 72-летнему юмористу и предложили ему свою поддержку.