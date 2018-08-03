СМИ: Петросян и Степаненко разводятся и делят имущество (1)
Актриса и артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — говорится в карточке дела.
Также отмечается, что иск подала Степаненко.
Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал артист. Давать комментарии о разводе он не стал. Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.
Петросян и Степаненко, по разным данным, поженились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.
Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на новость о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко через суд делят совместно нажитое имущество. Многие пишут, что разочаровались в любви, узнав о разводе пары, состоявшей в браке больше 30 лет и представлявшей творческий тандем.
Пользователи не могут поверить в то, что расставание Петросяна и Степаненко — реальность.
петросян разводится— Миша Березин (@pozvolte) 2 августа 2018 г.
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буратино утонул
Петросян и Степаненко разводятся. Мой идеальный мир пошатнулся— Мистер Никсон (@Nikitaemelianov) 3 августа 2018 г.
как верить в любовь, если петросян разводится со степаненко— Борисова (@borissssova) 2 августа 2018 г.
"Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись"— Lambert's tea (@elshnurova) 3 августа 2018 г.
Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь?
Развод знаменитой эстрадной пары стал поводом для шуток.
Пишут, что юморист Петросян застукал свою жену в момент, когда она петросянила с другим юмористом и потому подал на развод и раздел имущества.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 3 августа 2018 г.
Петросян насмотрелся на Джигарханяна и понял, что трясти грязными трусами у Малахова выгоднее, чем воровать шутки у КВН-щиков. Тем более, там последние лет 15 и воровать-то нечего.— ЛѢхä НиколäичѢ, Ésq. (@Pardon_mua) 3 августа 2018 г.
Прикиньте какой крутой в сексе Евгений Петросян, не из-за чувства юмора же с ним так долго продержалась Степаненко— Максим Самсонов (@SamsonovSpace) 3 августа 2018 г.
Некоторые сочувствовали 72-летнему юмористу и предложили ему свою поддержку.
Уважаемый Евгений Петросян, если вы чувствуете грусть по поводу развода, то приглашаю вас в бар "На дне", выпьем пива с воблой, пообсуждаем нехороших баб— от аш электромем️ (@exp_fld) 3 августа 2018 г.
Смешно.)))