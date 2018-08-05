Культура |

В течение этого месяца начнутся работы по реновации фасада одного из главных символов Цесиса - церкви Св. Яниса. Реновация продлится до конца 2019 года и будет стоить около двух миллионов евро, сообщили в самоуправлении Цесисского края.

Работы начнутся с основания здания и постепенно будут продвигаться наверх, пояснил глава евангелическо-лютеранского прихода церкви Андис Озолиньш-Виксне.

Сначала будет приведена в порядок гидроизоляция здания и построена система дренажа дождевой воды, чтобы уменьшить влияние влажности и на фасад церкви, и на ее помещения. Также будет выполнена сложная процедура - укрепление контрфорса фасада.

В ходе реновации будет заменена облицовка кровли здания и башни, отреставрированы деревянные конструкции церковной башни, отреставрированы окна храма и наружная дверь.

Будет отреставрирована и облицовка фасада. Однако фасад церкви не станет белым - будет сохранен светлый, старинный цвет, к которому привыкли жители Цесиса. Во время этой очереди реставрации специалисты выполнят консервацию исторических каменных могильных плит и памятных знаков. Также будут благоустроены окрестности церкви.

В целом реновация фасада церкви Св. Яниса обойдется в 1,94 млн евро, 1,38 млн из которых будет получено в виде финансирования из фонда Европейского регионального развития.

Реновация фасада станет первым этапом восстановления церкви. Прежде всего зданию вернут свой внешний облик, после чего начнутся работы по реставрации интерьера.

Церковь Св. Яниса является самой большой средневековой базиликой за пределами Риги. Она была построена в 1284 году.

Фото: Juan Llanos