Культура |

В конце этой недели и в начале следующей в церкви Св. Павла пройдут три разных концерта в исполнении музыкантов из России.

В четверг, 9 августа, в 19.00 будет представлена программа "Звуки космоса", в рамках которой прозвучат части из симфонической сюиты "Планеты" Густава Холста, в исполнении московских органистов и перкуссионистов. Посетители также смогут насладиться симфонией Луи Вьерна.

В воскресенье, 12 августа, в 14.00 пройдет второй концерт, на котором российские музыканты исполнят шлягеры кино и самые известные мелодии из европейских, американских и русских фильмов.

Заключительное мероприятие пройдет 19 августа в 14.00. Во время концерта у посетителей будет возможность послушать сочинения Сезара Франка и Густава Малера, а также арии из опер Чайковского и фрагменты из его знаменитого балета "Щелкунчик".

Во всех программах участие примут баритон, солист московского театра им.Н.Сац Антон Варенцов и московские органисты - Иван Царёв, Анна Никулина, Мария Маркевич, Ксения Свириденко.

Мероприятия состоятся в церкви Св. Павла, на улице А.Деглава 1. Вход на все концерты осуществляется за пожертвования.

Фото: pixabay.com