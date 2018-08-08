Культура |

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал заявление певицы Земфиры в адрес молодой артистки Елизаветы Гырдымовой (сценический псевдоним Монеточка). Об этом он рассказал в интервью изданию Spletnik.ru.

"Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому", — ответил артист на вопрос о том, какую из двух сторон этого конфликта он поддерживает.

В июле Земфира высказала свое мнение о творчестве поп-исполнительниц Монеточки и Гречки (Анастасия Иванова). По мнению певицы, у Гречки ужасные голос и внешность, а у другой певицы отличные тексты, но "омерзительный голос".

В ответ Гречка назвала Земфиру классной.

Фото из Flickr/Roman Boldyrev