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В субботу, 11 августа, около 12 часов в северных частях Видземе и Курземе можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, информирует Латвийское астрономического общества (ЛАО). Об этом пишет Skaties.lv.

Представители ЛАО пояснили, что затмение будет чнебольшим, потому что в самых лучших местах для наблюдения Солнце будет закрыто всего на 2%. В Курземе затмение можно будет наблюдать из Овиши, Дундаги и Мерсрагса. На Колке светило будет закрыто только на 1%.

В Видземе затмение можно будет наблюдать из Сигулды, Вецпиебалги, Цесвайне и Карсавы. В Руиене, Мазсалаце и Валке Солнце будет закрыто на 2%. В Риге затмения видно не будет.

Исследователи указали, что в Эстонии из Таллина и Раквере затмение будет достигать 6%.

На Колке затмение начнется в 12.04, максимальная фаза природного явления придется 12.14, а закончится оно в 12.24. В Руиене солнечное затмение начнется в 12.03, максимальная фаза будет в 12.18, а завершится затмение - в 12.33. В Валке максимальная фаза затмения будет на минуту позже, чем в Руиене.

Коллективное наблюдение затмение пройдет 11 августа на Центральной площади Руиены - мероприятие будет организовано ЛАО в сотрудничестве с участниками астрономического семинара Ērglis 2018. После предусмотрена публичная лекция о солнечных затмениях.

ЛАО напоминает, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным взглядом. Также за затмением нельзя наблюдать через бинокль или телескоп без специального фильтра, потому что это может сильно повредить зрение.

Для наблюдения за природным явлением нельзя и через простые солнечные очки, чтобы посмотреть на солнечное затмение нужен специальный фильтр. Самый безопасный метод для наблюдения за феноменом - проекция картинки Солнца на экране.

Фото: pixabay.com