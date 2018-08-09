Культура |

Российский композитор Александра Пахмутова внесена в базу данных "Миротворца", за "открытое оправдание российской агрессии против Украины", сообщает ТАСС.

Уточняется, что причиной внесения в список стала позиция композитора по вопросу воссоединения Крыма с Россией, высказанная в 2014 году. В 2017 году «Миротворец» обвинил музыканта Юрия Лозу в «незаконном пересечении госграницы Украины» и внёс его в свою базу.

Музыкант в разговоре с ФАН рассказал о своей реакции на попадание в чёрный список украинского сайта «Миротворец».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.