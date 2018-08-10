Скончался латвийский режиссер Угис Брикманис
Культура | 10 августа 2018 года, 00:04
В четверг, 9 августа, скончался латвийский режиссер и продюсер Угис Брикманис, сообщило Латвийское телевидение.
Брикманис был постановщиком и режиссером многих праздников Песни и танца, а также концертов, выставок и мероприятий международного масштаба.
Брикманис был также режиссером прошедшего этим летом заключительного концерта Вселатвийского праздника песни и танца "Звездный путь", сообщил Латвийский национальный культурный центр, выразивший соболезнования семье и близким.
фото: Travelnews.lv