Культура |

Продолжает разгораться скандал, связанный с высказываниями латвийской певицы Лаймы Вайкуле о концертах в Крыму. Слова Вайкуле вызвали неоднозначную реакцию среди актеров и политиков, в свою очередь, директор артистки назвал эту тему «раздутой».

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено".

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — заявила Вайкуле, слова которой приводит газета "Думская".

При этом она высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в "черные списки".

"Я все время говорю, что артисты — это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит", — отметила Вайкуле.

Во время пресс-конференции певица также заявила, что не испытывает теплых чувств к Советскому Союзу.

"У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине", — заявила певица.

Она также отметила, что после отделения Латвии от Советского союза наступили тяжелые времена.

"В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы", — отметила она и добавила, что возможно Украине придется через это пройти.

Тем временем директор певицы Алексей Яковлев сообщил, что отказ исполнительницы от выступления в Крыму был воспринят некорректно.

"Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно", - сказал он корреспонденту радиостанции "Говорит Москва".

Слова Вайкуле вызвали неоднозначную реакцию среди российских актеров и политиков. Нашлись критикующие позицию певицы, которые считают, что таким образом она игнорирует своих поклонников в Крыму, однако были и те, кто посчитал, что ее слова не следует принимать близко к сердцу.

Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, комментируя заявление Лаймы о выступлении в Крыму, заявил, что некоторые артисты из стран Ближнего зарубежья, которые приезжают в РФ на гастроли, ведут себя лицемерно. Так, у себя на родине они высказываются в антироссийском ключе, а потом спокойно выступают на корпоративах в РФ.

"Это нечестно по отношению к обществу, — сказал Пригожин в эфире Национальной службы новостей. — Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах".

Актер Станислав Садальский заявил, что из-за слов Вайкуле не поедет на Украину.

"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я — на Украину, там русских обижают!", — написал артист.

Садальский добавил, что не собирается с гастролями в страну, во всяком случае при нынешнем президенте Петре Порошенко, а также отметил, что "только что вернулся из Латвии, там отвратительное отношение к русским".

Тем временем российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич подверг критике высказывания Вайкуле об СССР и сравнил ее заявление с недавними словами Вахтанга Кикабидзе.

"Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе, — цитирует Клинцевича Regnum, — Но слово — не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию", - отметил Клинцевич.

Российский журналист Артур Гаспарян также резко отреагировал на слова певицы об отсутствии ностальгии по СССР.

"Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит?", — написал Гаспарян в своем твиттере.

Лайма Вайкуле: «У меня нет и не может быть ностальгии по СССР. Я счастлива, что все это разрушилось»



Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 11 августа 2018 г.

Между тем, депутат Государственного совета Крыма Николай Юревич заявил, что решение Вайкуле не выступать на полуострове является ее личным делом. Однако он предположил, что в нем есть "некоторое подспудное желание снискать к себе расположение действующего президента и властей Латвии", которые отличаются "крайне антироссийской позицией".

В свою очередь, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов был более сдержан в оценках и призвал понять такое решение певицы.

"Знаете, надо уважать мнение и решение Лаймы Вайкуле, потому что я знаю, что не только она, но и участники "Квартета И" заявили, что не поедут в Крым, потому что им запретят въезд на Украину. [...] Вы представляете, что начнется, когда она съездит в Крым? Ее будут просто травить. Поэтому я считаю, что ее нужно поддержать в этом решении, ни в коем случае не осуждать, а просто принять это как данность. Понять и простить", — приводит слова Полупанова "Рен ТВ".

Напомним, 17 июля артисты театра "Квартет И" заявили, что не собираются выступать в Крыму из-за проблем, которые могут возникнуть у них на Украине.

"Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же я не буду ездить туда?" — рассказал актер Ростислав Хаит.

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС, gazeta.ru, Regnum, lenta.ru