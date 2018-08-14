Рижский цирк вернулся в старые помещения (3)

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Культура | 14 августа 2018 года, 17:31

Рижский цирк возвращается в старые помещения - закончены работы по реновации фасада здания, пишет Skaties.lv .

Член правления цирка Инара Кехре указала, что после ремонта и внутри и снаружи здания стало безопасно находиться, однако до момента, когда новые конструкции будут переданы в эксплуатацию, руководству цирка еще надо подождать.

В дальнейшем в помещении, в котором находилась конюшня, будут проходить театральные представления, а в бывшем слоновнике - выставки.

Здание Рижского цирка на ул. Меркеля - единственная сохранившаяся в странах Балтии постройка, которая была возведена специально для цирковых представлений в 1888 году. Последний раз цирк перестраивался в 1918 году.

Фото: viegli.lv

Комментарии 3
Вот и я приду 1 час назад
На тебя посмотреть в клетке
1
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Patriot1 час назад
Tu esi loti nervozsm
3
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Patriot1 час назад
Tikai cerams, ka tagad vins bùs krietni drosàks apmeklètàjiem.
3
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