Рижский цирк вернулся в старые помещения (3)
Культура | 14 августа 2018 года, 17:31
Рижский цирк возвращается в старые помещения - закончены работы по реновации фасада здания, пишет Skaties.lv .
Член правления цирка Инара Кехре указала, что после ремонта и внутри и снаружи здания стало безопасно находиться, однако до момента, когда новые конструкции будут переданы в эксплуатацию, руководству цирка еще надо подождать.
В дальнейшем в помещении, в котором находилась конюшня, будут проходить театральные представления, а в бывшем слоновнике - выставки.
Здание Рижского цирка на ул. Меркеля - единственная сохранившаяся в странах Балтии постройка, которая была возведена специально для цирковых представлений в 1888 году. Последний раз цирк перестраивался в 1918 году.
Фото: viegli.lv
На тебя посмотреть в клетке
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Tu esi loti nervozsm
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Tikai cerams, ka tagad vins bùs krietni drosàks apmeklètàjiem.
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