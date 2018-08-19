Заключительный день Праздника Риги: саммит барабанщиков и ярмарки (2)

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Культура | 19 августа 2018 года, 10:04

В воскресенье, 19 августа, в рамках заключительного дня Праздника Риги гости города и рижане смогут посетить 4-й Балтийский саммит барабанщиков, праздник молока, концерты, цирковые представления, соревнования и ярмарки, сообщили в Рижской думе.

4-й Балтийский саммит барабанщиков будет самым крупным мероприятием завершающего дня - в нем примут участие 300 барабанщиков. Саммит пройдет с 12.00 до 21.30 на набережной 11 ноября и завершится большим шоу барабанщиков вместе с популярными музыкантами.

С 12.00 до 15.50 на набережной также будет выступать уличный театр V. O. S. A. Theatre из Праги.

На вилле K. K. Fon Stricka и ее окрестностях сегодня с 12.00 до полуночи будет проходить праздник молока, в программе которого музыкальные, театральные, цирковые представления для взрослых и детей и дизайн-ярмарка с творческими мастерскими.

Фото: flickr.com/Ilokse

Комментарии 2
Patriot1 час назад
Piebildìsu, ka protams ka svètki ir vajadzìgi.
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Patriot1 час назад
Atklàti sakot diezgan vienveidìgi tie Rìgas pilsètas svètki. Protams ir kràsnums, daźàdas uzstàsanàs, daudz cilvèku, bet tomèr katru gadu viens un tas pats. Tàpat kà savulaik Jaunais vilnis. Gribètos tomèr katru gadu kàdu jaunumu.
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