Культура |

В воскресенье, 19 августа, в рамках заключительного дня Праздника Риги гости города и рижане смогут посетить 4-й Балтийский саммит барабанщиков, праздник молока, концерты, цирковые представления, соревнования и ярмарки, сообщили в Рижской думе.

4-й Балтийский саммит барабанщиков будет самым крупным мероприятием завершающего дня - в нем примут участие 300 барабанщиков. Саммит пройдет с 12.00 до 21.30 на набережной 11 ноября и завершится большим шоу барабанщиков вместе с популярными музыкантами.

С 12.00 до 15.50 на набережной также будет выступать уличный театр V. O. S. A. Theatre из Праги.

На вилле K. K. Fon Stricka и ее окрестностях сегодня с 12.00 до полуночи будет проходить праздник молока, в программе которого музыкальные, театральные, цирковые представления для взрослых и детей и дизайн-ярмарка с творческими мастерскими.

Фото: flickr.com/Ilokse