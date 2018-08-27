Культура |

Самоуправление Кулдиги совместно с Бранденбургским техническим университетом готовит заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО старого города Кулдиги, сообщила специалист самоуправления по общественным отношениям Сигнета Лапиня.

Процесс выдвижения был длительным. Впервые Кулдига была заявлена на включение в национальный временный список ЮНЕСКО в 2003 году. В 2011 году согласно новым требованиям заявка была заново разработана и утверждена - старый город Кулдиги включен в национальный список наследия ЮНЕСКО.

Самоуправление считает, что включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО придаст городу "знак качества", что позволит привлечь дополнительные ресурсы на образование, науку и культуру, будет способствовать сохранению и защите исторического центра Кулдиги, привлечению туристов.

Положительное влияние оказал и сам процесс подачи заявки - за это время город был приведен в порядок, разработаны планы развития, развивалось сотрудничество с домовладельцами, сообщили в самоуправлении.

Фото: flickr.com/JurisSubbota