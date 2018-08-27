Кулдигу могут внести список Всемирного наследия ЮНЕСКО (4)
Самоуправление Кулдиги совместно с Бранденбургским техническим университетом готовит заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО старого города Кулдиги, сообщила специалист самоуправления по общественным отношениям Сигнета Лапиня.
Процесс выдвижения был длительным. Впервые Кулдига была заявлена на включение в национальный временный список ЮНЕСКО в 2003 году. В 2011 году согласно новым требованиям заявка была заново разработана и утверждена - старый город Кулдиги включен в национальный список наследия ЮНЕСКО.
Самоуправление считает, что включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО придаст городу "знак качества", что позволит привлечь дополнительные ресурсы на образование, науку и культуру, будет способствовать сохранению и защите исторического центра Кулдиги, привлечению туристов.
Положительное влияние оказал и сам процесс подачи заявки - за это время город был приведен в порядок, разработаны планы развития, развивалось сотрудничество с домовладельцами, сообщили в самоуправлении.
Фото: flickr.com/JurisSubbota
Фанаты Ушакова, съезлите и посмотрите, что "есть жизнь на Марсе" и без вашего хапуги-журналюги. Кстати, когда жителям Кулдиги предлагаешь меняться, - её в Ригу, а Ушакова в Кулдигу, - так они ни за что!