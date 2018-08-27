Кулдигу могут внести список Всемирного наследия ЮНЕСКО (4)

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Культура | 27 августа 2018 года, 13:32

Самоуправление Кулдиги совместно с Бранденбургским техническим университетом готовит заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО старого города Кулдиги, сообщила специалист самоуправления по общественным отношениям Сигнета Лапиня.

Процесс выдвижения был длительным. Впервые Кулдига была заявлена на включение в национальный временный список ЮНЕСКО в 2003 году. В 2011 году согласно новым требованиям заявка была заново разработана и утверждена - старый город Кулдиги включен в национальный список наследия ЮНЕСКО.

Самоуправление считает, что включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО придаст городу "знак качества", что позволит привлечь дополнительные ресурсы на образование, науку и культуру, будет способствовать сохранению и защите исторического центра Кулдиги, привлечению туристов.

Положительное влияние оказал и сам процесс подачи заявки - за это время город был приведен в порядок, разработаны планы развития, развивалось сотрудничество с домовладельцами, сообщили в самоуправлении.

Фото: flickr.com/JurisSubbota

Комментарии 4
Адельфина1 час назад
Чудесный городок! Где мэр - женщина, и по-женски и со вкусом почти весь город выложила плиточкой. Даже проезжую часть. Были там на дне города - было что посмотреть. И аура чудесная.
Фанаты Ушакова, съезлите и посмотрите, что "есть жизнь на Марсе" и без вашего хапуги-журналюги. Кстати, когда жителям Кулдиги предлагаешь меняться, - её в Ригу, а Ушакова в Кулдигу, - так они ни за что!
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Latviešu Patriots10 минут назад
Idiot, Kuldīgā pie varas atšķirībā no Rīgas ir Latvieši! Un labi pierāda, ka var būt labi saimnieki savā pilsētā bez Saskaņas zagļiem!
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Garik24 минуты назад
Вот уж "Кому что, а вшивому баня!". И причем здесь "патриотизм"? ЮНЕСКО присвоит статус "За выдающийся вклад в борьбу с Советской оккупацией"?
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