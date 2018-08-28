Культура |

В Латвии 76 городов, и у каждого из них – свое лицо. Один славится своим прекрасным замком, другой – мостом, третий – богатейшим этнографическим музеем, четвертый – портом. Но лицо города не только в архитектуре, природе или истории. Главное его богатство - жители. Они каждый день делают свой город другим.

К 100-летию Латвии совместно с Латвийским фондом интеграции мы подготовили для вас проект Latvijas pilsētas Simtgadei gatavas! ("Города Латвии к 100-летию готовы!").

Это цикл программ на латышском языке, которые будут выходить на радио Baltkom каждую неделю, по средам, с 14 до 15 часов, а на радио MIX FM 102, 7 – по четвергам.

В каждой из программ мы расскажем вам о нескольких городах Латвии, узнаем, как они встречают юбилей своей страны. А знакомить вас с ними руководство города, работники музея, знаменитые горожане и тд.

Начать мы решили прямо с центра Латвии – откроют цикл программ города Олайне и Елгава. О своих городах расскажут заместитель председателя Олайнской думы Инта Пурвиня, старший специалист Олайнского музея Марис Рибицкис, мэр Елгавы Андрис Равиньш и музейный хранитель Елгавского историко-художественного музея им. Элиаса Алдис Барщевскис.

29 августа - на радио Baltkom, 30 августа - на радио MIX FM - с 14 до 15 часов первый выпуск программы Latvijas pilsētas Simtgadei gatavas!

Финансовую поддержку проекта осуществляет Фонд интеграции общества из средств бюджета Латвии