Культура |

Создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг подтвердил, что Майкл Джексон инкогнито озвучил одного из персонажей мультсериала. Об этом пишет Indy100.

Голосом певца в серии "Совершенно безумный папа" 1991 года говорил пациент психиатрической больницы Леон Комповски, который считал себя Королем поп-музыки. В титрах Джексон не указан, поскольку он был связан контрактом с Sony Music. По той же причине он не имел права петь в сторонних проектах, поэтому за него спел другой актер.

Эпизод показали в 1991 году. Грейнинг только сейчас рассказал об участии Джексона. "Мы действительно заполучили его [Майкла Джексона]", - заявил на этой неделе в интервью австралийской передаче Weekly мультипликатор. Он вспомнил, что музыкант позвонил ему по собственной инициативе, предложив озвучить какого-нибудь персонажа. Грейнинг принял звонок за розыгрыш и повесил трубку. "Его голос звучал так, будто кто-то пытался выдать себя за Майкла Джексона", - со смехом вспоминает создатель сериала.

"Он [певец] вовсе не хотел светиться и заработать на этом. Он объяснил, что у него есть какая-то договоренность на этот счет со звукозаписывающей компанией. Поэтому, когда настал черед [во время озвучивания] спеть, он [Джексон] привел дублера, певшего похоже. Он стоял и смотрел, как тот парень нервничает, пытаясь звучать как Майкл Джексон", - рассказал Грейнинг. Он припомнил, что сам музыкант еще посмеивался над этим за кулисами.

24 августа Лейбл Sony Music Entertainment признался в публикации поддельных песен Майкла Джексона. Три трека, вышедшие на посмертном альбоме певца, — Breaking News, Keep Your Head Up и Monster — были на самом деле исполнены имперсонатором Джейсоном Малачи, заявили представители лейбла в суде. Пластинка под названием Michael вышла в 2010-м, спустя год после кончины Джексона.

Источник: Lenta.ru

Фото из Flickr/David Gallagher