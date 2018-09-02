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В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном.

Тысячи человек пришли проститься с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московский концертный зал имени Чайковского более чем за четыре часа, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с певцом прибыли и президент РФ Владимир Путин с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Советский и российский певец Лев Лещенко во время гражданской панихиды по народному артисту СССР Иосифу Кобзону выступил со сцены с речью.

По словам певца, его не покидает ощущение, что из жизни ушло что-то очень весомое, большое. Смерть Кобзона стала для него неожиданностью.

"В последние дни было очень много звонков — спрашивали, как Иосиф Давыдович, как его самочувствие. И тут — словно молния — грянула эта трагедия", — сказал Лещенко.

Он также отметил личные качества покойного, заявив, что Кобзона принимали, любили, уважали в каждой семье.

"Он жил проблемами страны, мотался по нашей родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее и лучше", — добавил Лещенко.

Гражданская панихида началась в 8.00 по Москве. С этого момента поклонники творчества и коллеги исполнителя нескончаемым потоком приходят в зал имени Чайковского. Траурное мероприятие посетили несколько тысяч человек.

Проститься с Кобзоном также мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, певцы Александр Градский, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Александр Маршал, Борис Моисеев, музыкант Игорь Бутман, юморист Владимир Винокур, актеры Василий Лановой и Борис Клюев, композитор Игорь Крутой, адвокат Павел Астахов, ведущие Ангелина Вовк и Елена Малышева, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, певица Алла Пугачева. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Он будет похоронен на Востряковском кладбище.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Заболевание было диагностировано у певца еще в 2005 году, после чего ему был назначен курс лечения в одной из зарубежных клиник.