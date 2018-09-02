Тысячи человек пришли проститься с Иосифом Кобзоном (19)

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Культура | 2 сентября 2018 года, 13:15

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном.

Тысячи человек пришли проститься с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московский концертный зал имени Чайковского более чем за четыре часа, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с певцом прибыли и президент РФ Владимир Путин с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Советский и российский певец Лев Лещенко во время гражданской панихиды по народному артисту СССР Иосифу Кобзону выступил со сцены с речью.

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По словам певца, его не покидает ощущение, что из жизни ушло что-то очень весомое, большое. Смерть Кобзона стала для него неожиданностью.

"В последние дни было очень много звонков — спрашивали, как Иосиф Давыдович, как его самочувствие. И тут — словно молния — грянула эта трагедия", — сказал Лещенко.

Он также отметил личные качества покойного, заявив, что Кобзона принимали, любили, уважали в каждой семье.

"Он жил проблемами страны, мотался по нашей родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее и лучше", — добавил Лещенко.

Гражданская панихида началась в 8.00 по Москве. С этого момента поклонники творчества и коллеги исполнителя нескончаемым потоком приходят в зал имени Чайковского. Траурное мероприятие посетили несколько тысяч человек.

Проститься с Кобзоном также мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, певцы Александр Градский, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Александр Маршал, Борис Моисеев, музыкант Игорь Бутман, юморист Владимир Винокур, актеры Василий Лановой и Борис Клюев, композитор Игорь Крутой, адвокат Павел Астахов, ведущие Ангелина Вовк и Елена Малышева, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, певица Алла Пугачева. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

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Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Он будет похоронен на Востряковском кладбище.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Заболевание было диагностировано у певца еще в 2005 году, после чего ему был назначен курс лечения в одной из зарубежных клиник.

Комментарии 19
Alex1 час назад
Kобзону вечная память. А, тебе, Сане-выблядку, лучше подохнуть самоиу, , земля будет чище
13
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ёклмн52 минуты назад
Ты нелюдь,просто нелюдь...Ты полнейшее никто в этом мире...,полнейшее... для каждого здравомыслящего человека любых политических вглядов...,с которыми некогда на этом сайте можно было дискутировать по любому поводу...А сейчас как есть ,так есть...,по всему видать кому то это очень выгодно держать тут такую мразь,как ты...Но ты помни дённо и нощно за все твои святотатства по поводу умерших людей тебе придётся отвечать перед Всевышним...,и ой как придётся...,а заодно и тем,кто тебя тут каждый день выпускает на "арену"...
10
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Григорий21 минуту назад
Никакой маргинал от политики в прибалтийских странах не удостоится такого количества людей на своих похоронах. Людей с большой буквы мало.
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