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В этом году на награду Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" от Латвии будет выдвинута документальная кинолента режиссера Ивара Селецкиса "Продолжение", сообщила агентству представитель Национального киноцентра Кристине Матиса.

Эксперты единодушно выбрали из восьми заявленных работ фильм "Продолжение", снятый на киностудии Mistrus Media при поддержке программы Национального киноцентра "Латвийские фильмы к столетию Латвии".

"Этот фильм - международно конвертируемый и изложенный ясным киноязыком рассказ профессионального документалиста о Латвии сегодня и сейчас, причем на актуальную во все времена тематику о том, как человек входит в жизнь", - рассказал председатель комиссии экспертов режиссер Виестур Кайришс.

Национальная премьера фильма "Продолжение" состоялась 23 марта 2018 года.

90-я церемония вручения "Оскара" состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

Фото из flickr.com/Superbaka