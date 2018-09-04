Рита Трошкина приглашает на презентацию поэтического сборника в кафе Polaris
8 сентября в 18:00, в кафе книжного магазина Polaris, что в Domina, состоится встреча с автором поэтического сборника LUNO MOMENTO Ритой Трошкиной. Вход свободный.
Автор стихов - Рита Трошкина, журналист, редактор, соавтор и ведущая программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, дважды лауреат премии "Янтарное перо", обещает поделиться реальными чудесными историями, из которых растут строчки. И приглашает всех на откровенный разговор о времени и любви. О ценном и бесценном. О верных ориентирах и ложных целях.
Если минус сложить на минус –
Не приходится раз на раз.
Я опять починяю примус –
Ничего, что в квартире газ.
"Книжка со странным названием "Луно моменто" долго складывалась и вот только что вышла. Ее можно читать или, как минимум, просто пролистать. У стихов есть такое свойство – они абсолютно живут своей жизнью. Любой читатель, пропуская строчки через себя, моментально становится соавтором. Для разных людей одно и то же стихотворение будет звучать по-разному. Буду очень рада, если каждый читатель найдет в этих стихах что-то свое. Задумается, улыбнется. И обязательно порадуется. Для этого все и задумано", - рассказала Рита Трошкина.
Иллюстрации к книге сделала Татьяна Зубарева, замечательный и самобытный художник. Интонация рисунков чем-то близка "Алисе в стране чудес". ( "В стране, где бежать надо только затем, чтоб просто не сдвинуться с места, латаю изнанку на старом холсте с уснувшею девочкой вместе...").
"В книгу вошла и лирика, и сатирические стихи, и даже сказки – всего понемногу. У меня совершенно нет никаких иллюзий, и к себе я отношусь очень критично. Но точно знаю, что стихи должны в чем-то важном человеку помогать (а иначе – зачем?), приподнимать его, чтобы глаза – вверх, а не в пол. Именно сейчас, на фоне всех негативных новостей, хочется этому негативу что-то противопоставить. Иными словами, хочешь показать, что линия короткая, нарисуй рядом свою, длинную. Во всяком случае – попытайся. И я надеюсь, мы на встрече об этом тоже поговорим. И линию нарисуем вместе", - говорит автор стихов.
Вот некоторые строчки из стихов, опубликованных в сборнике LUNO MOMENTO.
...Но целая ночь, уместив в горсти
Сто миллионов фонарных зонтиков,
Ждет, чтоб раскрылась, рассвет впустив,
Линия горизонта.
Или вот такой отрывок
...Но день сурка настолько постоянен,
Насколько каждый недоверьем ранен
К словам, которым сбыться суждено.
Встреча состоится в книжном кафе Polaris (Domina Shopping, ул. Иерикю, 3).
Вход свободный.