Культура |

8 сентября в 18:00, в кафе книжного магазина Polaris, что в Domina, состоится встреча с автором поэтического сборника LUNO MOMENTO Ритой Трошкиной. Вход свободный.

Автор стихов - Рита Трошкина, журналист, редактор, соавтор и ведущая программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, дважды лауреат премии "Янтарное перо", обещает поделиться реальными чудесными историями, из которых растут строчки. И приглашает всех на откровенный разговор о времени и любви. О ценном и бесценном. О верных ориентирах и ложных целях.

Если минус сложить на минус –

Не приходится раз на раз.

Я опять починяю примус –

Ничего, что в квартире газ.

"Книжка со странным названием "Луно моменто" долго складывалась и вот только что вышла. Ее можно читать или, как минимум, просто пролистать. У стихов есть такое свойство – они абсолютно живут своей жизнью. Любой читатель, пропуская строчки через себя, моментально становится соавтором. Для разных людей одно и то же стихотворение будет звучать по-разному. Буду очень рада, если каждый читатель найдет в этих стихах что-то свое. Задумается, улыбнется. И обязательно порадуется. Для этого все и задумано", - рассказала Рита Трошкина.

Иллюстрации к книге сделала Татьяна Зубарева, замечательный и самобытный художник. Интонация рисунков чем-то близка "Алисе в стране чудес". ( "В стране, где бежать надо только затем, чтоб просто не сдвинуться с места, латаю изнанку на старом холсте с уснувшею девочкой вместе...").

"В книгу вошла и лирика, и сатирические стихи, и даже сказки – всего понемногу. У меня совершенно нет никаких иллюзий, и к себе я отношусь очень критично. Но точно знаю, что стихи должны в чем-то важном человеку помогать (а иначе – зачем?), приподнимать его, чтобы глаза – вверх, а не в пол. Именно сейчас, на фоне всех негативных новостей, хочется этому негативу что-то противопоставить. Иными словами, хочешь показать, что линия короткая, нарисуй рядом свою, длинную. Во всяком случае – попытайся. И я надеюсь, мы на встрече об этом тоже поговорим. И линию нарисуем вместе", - говорит автор стихов.

Вот некоторые строчки из стихов, опубликованных в сборнике LUNO MOMENTO.

...Но целая ночь, уместив в горсти

Сто миллионов фонарных зонтиков,

Ждет, чтоб раскрылась, рассвет впустив,

Линия горизонта.

Или вот такой отрывок

...Но день сурка настолько постоянен,

Насколько каждый недоверьем ранен

К словам, которым сбыться суждено.

Встреча состоится в книжном кафе Polaris (Domina Shopping, ул. Иерикю, 3).

Вход свободный.