Культура |

Редактор "Первого канала" Сергей Артемов на своей станице в Facebook порадовался смерти певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Внимание на пост Артемова обратило издание "Палач".

В своей записи Артемов не упоминает имя Кобзона, но, по данным издания, речь идет именно о нем, пишет Starhit.ru.

В комментариях к посту пользователи возмутились, что мужчина радуется смерти. В ответ он напомнил, что заранее извинился.

Позже пост со страницы Артемова был стерт.

Telegram-канал "Палач Говорит" сообщил со ссылкой на два источника, что "Первый канал" уже уволил Артемова.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля СМИ сообщили, что певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: News.rambler.ru