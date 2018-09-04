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Певица Земфира во вторник представила интернет-пользователям свою первую за пять лет песню. Композиция "Джозеф" написана на отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского - "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам", говорится в описании к песне на сервисе "Яндекс.Музыка".

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5717964/track/43052395'>Джозеф</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218099'>Земфира</a> на Яндекс.Музыке

В создании сингла принял участие российский электронный музыкант Mujuice, обложку оформили Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский.

Как отмечается, впервые песня "Джозеф" прозвучала на закрытом новогоднем концерте певицы, также она исполняла ее в августе для гостей фестиваля "Пикник "Афиши".

В августе Земфира сообщила, что решила записать новый альбом. Она также отметила, что концертные выступления ее больше не привлекают. "Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - отметила она.

Земфира Рамазанова - российская рок-певица, музыкант и композитор. На протяжении карьеры многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции, как "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.