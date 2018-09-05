Первая кулинарная книга Латвии переведена на современный латышский язык (+ОПРОС) (21)
Переведена на современный латышский язык кулинарная книга священника Рубенского прихода Кристофа Хардерса, которая была напечатана в 1795 году. Благодаря этому, теперь латвийцы смогут узнать какие блюда были на столе жителей территории Латвии в 18-м веке. Об этом пишет Skaties.lv .
Портал отмечает, что книга считается первой печатной поваренной книгой, изданной на латышском языке. Хардерс напечатал ее в Рубенском приходе, книга была предназначена для поваров поместья, которые, в большинстве своем, были латышскими крестьянами - не все из них хорошо знали немецкий язык.
На данный момент книга доступна для прочтения в интернете, старая печать была изменена на новую форму орфографии доцентом Вентспилсского университета Эгитой Провеей.
В интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT Провея рассказала, что в то время жители Латвии ели и блины, однако самым экстравагантным завтраком был размолотый язык теленка вместе с телятиной, который подавался с грибным уксусом.
Всего в переведенной кулинарной книге есть 414 традиционных латышских рецептов.
Фото из Pixabay.com
И, стало быть, и кулинарии?
Ну, вааааще!
То есть, переводили с немецкого чисто для латвиешу батраков и обслуги?
Вот уж была оккупация, так оккупация! Советской не чета!
А вот хозяева-немцы такое не ели, им язык немецкий подавай!
И в Ригу латышей не пускали! Если не немецкач прислуга.
Хоть убейся, но не понимаю почему не переводят на лат.яз лит-ру и материалы, необходимые для нынешнего времени, почему студенты для своих работ ищут/пользуются инфо на англ. и русск. языках? :)