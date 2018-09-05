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Переведена на современный латышский язык кулинарная книга священника Рубенского прихода Кристофа Хардерса, которая была напечатана в 1795 году. Благодаря этому, теперь латвийцы смогут узнать какие блюда были на столе жителей территории Латвии в 18-м веке. Об этом пишет Skaties.lv .

Портал отмечает, что книга считается первой печатной поваренной книгой, изданной на латышском языке. Хардерс напечатал ее в Рубенском приходе, книга была предназначена для поваров поместья, которые, в большинстве своем, были латышскими крестьянами - не все из них хорошо знали немецкий язык.

На данный момент книга доступна для прочтения в интернете, старая печать была изменена на новую форму орфографии доцентом Вентспилсского университета Эгитой Провеей.

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT Провея рассказала, что в то время жители Латвии ели и блины, однако самым экстравагантным завтраком был размолотый язык теленка вместе с телятиной, который подавался с грибным уксусом.

Всего в переведенной кулинарной книге есть 414 традиционных латышских рецептов.

Фото из Pixabay.com