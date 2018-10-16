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31 октября, в 19.00 в Доме Москвы состоится премьера спектакля-воспоминания актрисы Людмилы Шевченко о Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро - "Человек, похожий на самого себя. Михаил Светлов". Мероприятие представляет Рижский театр для детей и молодежи "Реверанс".

В июне этого года театр "Реверанс" отметил свое двадцатилетие грандиозным концертом "Парад звезд", в котором приняли участие самые знаменитые ученики Людмилы Шевченко – ведущие молодые актеры московского театра им. Евгения Вахтангова Евгения Крегжде и Виталий Семенов, киноактриса и телеведущая Агата Муцениеце, звезда Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел, киноактриса Дана Абызова, резидент STAND UP ЦИМермана Виталий Щанников, актриса Театра на Малой Бронной Алла Иванцова.

Спустя месяц новые выпускники студии при театре "Реверанс" пополнили ряды первокурсников в Высшем театральном училище им. Щепкина (курс народного артиста России Бориса Клюева) и Российского института театрального искусства ГИТИС (курс народного артиста России Олега Меньшикова).

Сейчас начался новый театральный сезон и "Реверанс" традиционно начинает его с премьеры.

"Человек, похожий на самого себя" был одним из ярчайших спектаклей в репертуаре легендарного Рижского ТЮЗа. Тогда еще совсем молодой режиссер Адольф Шапиро поставил его в 1972 году по одноименной книге Зиновия Паперного. Посмотреть этот спектакль зрители приезжали в Ригу из самых разных концов Советского Союза, а потом все массово скупали в магазинах книги поэта Михаила Светлова.

Спустя сорок шесть лет Людмила Шевченко, в прошлом ведущая актриса Рижского ТЮЗа, решила воссоздать эту постановку на сцене Дома Москвы вместе с молодыми и талантливыми учениками, чтобы поделиться с новым поколением зрителей своей любовью к поэзии Михаила Светлова и своими воспоминаниями об одном из лучших молодежных театров мира — Рижском ТЮЗе.

Михаил Аркадьевич Светлов (1903 — 1964) — русский советский поэт, драматург и журналист, военный корреспондент и автор множества литературных статей, эпиграмм.

Знаменитое стихотворение Михаила Светлова "Гренада", написанное в 1926 году, положили на музыку около 20 композиторов разных стран. 31 декабря 1926 года Марина Цветаева писала Борису Пастернаку: "Передай Светлову, что его "Гренада" — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы...".

Спектакль состоится в 19.00 в Доме Москвы и продлится 1 час 30 мин (без антракта). Мероприятие предусмотрено для аудитории от 14 лет.

Билеты по цене от 5 до 8 евро можно приобрести в кассе Дома Москвы и сети Biļešu serviss. Дополнительную информацию о спектакле можно также узнать по телефону +371 29265821.

Фото: пресс-фото