Культура |

Лауреатом Букеровской премии в этом году названа английская писательница Анна Бернс, сообщается в твиттере премии.

Приз получил ее роман "Молочник".

Стоит отметить, что писательница родом из Северной Ирландии.

Бернс получит в качестве награды 50 тысяч фунтов.

В этом году на Букеровскую премию, помимо Бернс, были номинированы Дэйзи Джонсон (Великобритания) с Everything Under ("Все под"); Робин Робертсон (Великобритания) c The Long Take ("Долгое время"); Рейчел Кушнер (США) с The Mars Room ("Марсианская комната"); Ричард Пауэрс (США) с The Overstory ("Ярус"); Эзи Эдугян (Канада) с Washington Black ("Черный из Вашингтона"). Все номинанты шорт-листа получат по 2,5 тысячи фунтов.

Источник: Polit

Фото из Flickr/TheManBookerPrizes