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4 и 5 декабря на сцене "Дома Москвы" будет проходить традиционная сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv. Участники фестиваля - студенты 4 курса Российского института театрального искусства ГИТИС.

Всего на этот раз в Ригу приедут 24 студента. В июне следующего года все они станут дипломированными артистами театра и кино. Многие из них пополнят труппы ведущих государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга, многие — будут активно сниматься в кино.

Молодых артистов рижанам будет представлять руководитель курса, режиссер, народный артист России Борис Афанасьевич Морозов.

4 декабря, в 19.00 на сцене Дома Москвы студенты ГИТИС представят рижанам великую трагедию Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

5 декабря, в 19.00 состоится театральный фейерверк под названием "Формула любви", включающий в себя музыкальные композиции и пародии, любовные сцены из классических русских и зарубежных пьес, сценические трюки и фрагменты из экзаменов по фехтованию.

Среди студентов, которые приедут в Ригу есть одна рижанка и гражданка Латвии — выпускница 80-й рижской средней школы и Рижского театра-студии "Реверанс" Екатерина Прокопец. В ГИТИСе девушка учится по квоте, которую получила в рамках программы поддержки соотечественников и конкурса, который у нас ежегодно проводит Посольство России в Латвии.

В спектакле "Ромео и Джульетта" рижане увидят Екатерину Прокопец в роли главной героини. А в роли Ромео – восходящую звезду российского кино, гражданина Белоруссии Евгения Пуцыло (кинофильмы "Училка", "Новый муж", "Зорко лишь сердце" и др.). Еще одно известное лицо среди морозовцев – Илья Сологуб, имеющий в своем творческом багаже более десятка киноролей. Самые знаменитые фильмы с его участием - "Побег", "Елки", "Бедные родственники".

Отметим, что курс под руководством Бориса Афанасьевича Морозова – это уже пятый по счет курс из Российского института театрального искусства ГИТИС, который приедет в Ригу на фестиваль Stanislavsky.lv. Начиная с 2015 года, участниками сессий в разное время становились мастерские под руководством Л.Хейфеца, В. Андреева, М. Борисова, А. Бородина.

В мае прошлого года на Stanislavsky.lv в Ригу приезжал ректор ГИТИСа, один из самых именитых современных театральных критиков Григорий Заславский.

Билеты на Stanislavsky.lv традиционно можно приобрести по демократичным ценам — от 10 до 20 евро - в кассах Biļešu serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv . Более подробная информация о мероприятиях доступна на странице фестиваля в соцсети Facebook информация - https://www.facebook.com/StanislavskyLV/ .