В Риге переименована площадь Екаба (4)

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Культура | 25 октября 2018 года, 10:23

В четверг, 25 октября, Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Площадь Екаба расположена между двумя значимыми зданиями - Латвийским национальным театром и Сеймом. Оба они хранят воспоминания об очень важном историческом событии, потому что 18 ноября 1918 в здании театра было провозглашено Латвийское государство, а в здании Сейма 4 мая 1990 года принята декларация о независимости.

Как отметил председатель комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Алдис Адамович, переименование площади станет подарком к столетию латвийского государства.

Фото: flickr.com/Guntis Stirna

Комментарии 4
Alex 531 минуту назад
У меня только один вопрос

А нахрена?
2
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Эээ24 минуты назад
Да и правильно. Слушай, кто такой этот Екаб? Мы его не знаем и знать не хотим
3
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Alex25 минут назад
"Независимость" по литовски - https://ru.sputniknewslv.com/columnists/20181024/9767731/chto-zhdet-litovskih-voennyh-bundeswehr.html
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