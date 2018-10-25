Культура |

В четверг, 25 октября, Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Площадь Екаба расположена между двумя значимыми зданиями - Латвийским национальным театром и Сеймом. Оба они хранят воспоминания об очень важном историческом событии, потому что 18 ноября 1918 в здании театра было провозглашено Латвийское государство, а в здании Сейма 4 мая 1990 года принята декларация о независимости.

Как отметил председатель комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Алдис Адамович, переименование площади станет подарком к столетию латвийского государства.

Фото: flickr.com/Guntis Stirna