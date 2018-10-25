Культура |

После продолжительной болезни сканчался 28-летний джазовый музыкант Том Липскис. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист Андрей Шаврей.

"Ох, не хотел уж на ночь глядя о неприятном. Но вот только что сообщает джазовая певица Эвилена Протектор, что умер контрабасист Том Липскис, совсем молодой латышский музыкант и преподаватель музыки. После недавней смерти в 30 лет популярного телеведущего и музыканта Валтера Фриденбергса как-то уже странно и хочется удивиться, что я живу долго, более 46-ти и еще хочется задаться вопросом Kas notiek Latvijā? ((( P.S. 28 лет, после тяжелой болезни...", - написал он.

Том родился в Резекне и называл себя патриотом Латгале. Он инициировал музыкальное отделение в Резекненской музыкальной школе, а также руководил хоровой школой при Рижской думе.

Mix Media Group приносит соболезнования родственникам и близким музыканта.

Напомним, после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологией 17 октября скончался музыкант и ведущий Валтерс Фриденбергс. 26 октября ему исполнился бы 31 год.

Фото из Facebook/Toms Lipskis