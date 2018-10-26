Культура |

Сегодня в Рижском крематории состоится прощание с музыкантом и ведущим Валтерсом Фриденбергсом, пишет Skaties.

Все желающие могут прийти с 13 до 14.30. Брат музыканта просит приносить не венки, а обычные цветы.

Валтерс Фриденбергс после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологией скончался 17 октября. 26 октября ему исполнился бы 31 год.

Напомним, после того, как стало известно о тяжелом заболевании музыканта, латвийцы в считанные часы собрали на его лечение огромную сумму - более 74 000 евро.

Валтерс отправился лечиться за границу, но болезнь оказалась сильнее.

Mix Media Group выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Валтерса.

Валтерс Фриденберг - латвийский музыкант, который пел в группах "Кукушечка", "Putnu balle", "Tumsa", популяризировал имя Латвии, выступая на конкурсе "Евровидение".

На протяжении многих лет во время благотворительной акции "Sirds ir kā tilts" призывал помочь больным детям.