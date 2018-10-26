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В рамках 100-летнего юбилея Латвии 25 октября состоялась премьера полнометражного фильма "Отец Ночь" о Жанисе Липке, спасавшем евреев из Рижского гетто в годы немецкой оккупации.

Фильм вышел в рамках программы, посвященной 100-летию Латвийской Республики.

Это первый в истории Латвии художественный фильм о событиях периода немецкой оккупации. По некоторым оценкам, из больше, чем 90 тысяч проживавших в Латвии до немецкой оккупации евреев Холокост пережило всего 300 человек (по другим подсчетам – около 7 тыс). Больше, чем 50 человек из их числа, рискуя собственной жизнью, жизнями своей семьи и друзей спас портовый рабочий Жанис Липке.

Липке — латвийский "Шиндлер", награжденный почетным званием Праведник народов мира (Впрочем, в отличие от Оскара Шиндлера, Жанис Липке никогда не состоял в Национал-социалистической партии, не был "в системе" и не имел ее защиты). Но в современной Латвии о его подвиге говорят мало, отмечают создатели фильма.

Картина "Отец Ночь" — это второй полнометражный фильм талантливого молодого режиссера Дависа Симаниса и первая за 70 лет попытка не просто открыто заговорить об уничтожении евреев в Латвии, но и вовлечь в этот диалог массового зрителя.

"Не секрет, что в сознании современных латвийцев события Второй мировой войны в основном связаны с действиями коммунистического режима. Об истреблении латвийских евреев и о людях, их спасавших, знают или очень мало, или ничего. Почему массовое искусство не поднимало эту тему раньше сказать сложно. С одной стороны, историческая память, к сожалению, коротка. С другой стороны, обществу никогда не хочется думать на неудобные и болезненные исторические темы. Но мне кажется, что именно сейчас истек некий "срок давности" и настал тот момент, когда мы можем, наконец, открыто заговорить об этих событиях, а общество, по крайней мере его часть, наконец готова нас услышать. Это подтверждает и такое совпадение, что первые удожественные фильмы о Холокосте сейчас выходят также в Эстонии и Литве", — говорит Симанис.

В интервью радио Baltkom режиссер отметил, что фильм создавался в том числе на государственные средства, однако никаких идеологических установок со стороны властей не было.

Премьера фильма состоялась 25 октября в кинотеатре Kino Citadele. В дальнейшем кинокартина будет идти в кинотеатрах Риги, Цесиса, Вентспилса, Резекне, Лиепаи и других городов по всей Латвии.