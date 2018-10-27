Культура |

В Риге начался снос старой Большой эстрады в рижском Межапарке. Эстрада будет перестроена до 18 июня 2020 года, то есть до XII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи.

Как ранее заявил вице-мэр Риги Андрис Америкс, "в процессе реконструкции Большой эстрады в Межапарке начался новый этап, который станет большим вызовом и для строителей, а также для всех вовлеченных в проект сторон, поскольку создается уникальное строение, которое в ближайшем будущем станет местом проведения Праздника песни и визитной карточкой Латвии – местом, где будут проходить мероприятия различного масштаба".

Министр культуры Даце Мелбарде отметила, что Большая эстрада в Межапарке играет особую роль, поскольку с 1955 года она является местом проведения Праздника песни, а 30 лет назад здесь прошла народная манифестация, ставшая важным условием для возрождения Латвийского государства.

"Для каждого из нас это место связано со своими воспоминаниями и они останутся с нами. Пришло время сделать шаг вперед и создать строение, которое будет отвечать требованиям 21-го века в вопросах безопасности, акустика, удобства для участников праздника", – сказала министр.

Первый этап реконструкции Большой эстрады – новая зрительская зона – был сдан в эксплуатацию 7 июня этого года перед XXVI Вселатвийским праздником песни и XVI Праздником танца. Дальнейшая реконструкция Большой эстрады в Межапарке пройдет в два этапа – до 18 июня 2020 года и до 2023 года, когда Праздник песни и танца отметит свое 150-летие.