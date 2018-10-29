26 ноября на сцене Дома Москвы – новый рижский театральный проект спектакль «Танго «Эспланада».

Культура |

Это история о бывших рижанах – бывших супругах, живущих в Америке. Cпектакль лирический, милый, нежный, местами смешной. В сюжете о бывшем муже и жене нашли отражение и ностальгия по городу их молодости (на экране мелькают старые фотографии Риги), и запутанные отношения с детьми, и смешной любовный треугольник (в роли героя-любвника – телевизионный диктор Юрий Кушпело)...

15 цитат и фотогалерея "15 мгновений любви" - в конце публикации.

Антиреклама

Возможно, кто-то воспримет это как антирекламу – но это спектакль не для молодежи. Когда вся жизнь впереди, то за спиной ещё нет собственной истории. А «Танго «Эспланада» - это спектакль, сюжетные линии которого каждый зритель накладывает на свой личный опыт. Это постановка для тех, кто чувствует ностальгию, для кого важна память, оценка прошлой жизни и переоценка поступков… То есть для тех, «кому за». За сколько – не так важно. Главное, чтобы за плечами и за душой была история любви .

Автор пьесы — рижанин, а ныне американский издатель из Чикаго Александр Этман. Музыку по мотивам танго Оскара Строка написал рижский композитор Роман Фалькенштейн.

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В главных ролях Татьяна Черковская и Андрей Гаркави, в прошлом - артисты легендарного Рижского ТЮЗа, сейчас – руководители модной арт-платформы «Cтадия». Татьяна и Андрей парнеры не только на сцене, но и в жизни. (Кстати, в афише спектакля и в видео-сюжетах спектакля использованы их реальные свадебные фотографии).

Действие пьесы происходит в наши дни. Главные герои, бывшие супруги-рижане, неожиданно встречаются в Америке. Спектакль начинается с того, что в жизнь главной героини врывается бывший муж, который переворачивает весь её привычный мир. Любовная интрига скрывает тайну, которая будет раскрыта только в самом финале. Финал спектакля абсолютно невероятный и непредсказуемый.

Цитаты из пьесы «Танго «Эспланада» - о жизни и любви

„Если ты стал свидетелем измены жены, главное - не спрашивать, в который раз это произошло, потому что ей может взбрести в голову ответить честно, и вот это наверняка поразит тебя по-настоящему”.

„Лучшее, что отцы могут сделать для своих сыновей, это любить их мать”.

“Зрелость - это та же молодость, только с каждым днем она дается гораздо труднее”.

“Я достаточно пожилая, чтобы точно знать, чего мне не следует делать, но вместе с тем достаточно молода, чтобы совершить то, чего не следует делать.”

„Психоанализ придуман для того, чтобы каждый идиот, каким бы ничтожеством он не был, чувствовал себя значительной фигурой”.

„Если что-то не можешь вспомнить, не стоит, наверное, и вспоминать”.

„Ни одна женщина в мире не станет искать добра от добра”.

„Спор - это когда собираются люди и пытаются сказать последнее слово первыми. Совершенно бесполезное занятие”.

“Каждый из живущих на белом свете хоть раз, но совершил что-то такое, за что ему должно быть стыдно”.

„Старикам лучше жить отдельно от детей. Тем более, если они и так всю жизнь прожили отдельно”.

“Просто так никто не молчит. Молчание обычно очень красноречиво. Молчание - знак согласия. Или того, что тебя не слышат. Или не хотят слышать.”

„Когда мужчины живут одни, они толстеют, становятся некрасивыми и скучными. Потому что у них нет стимула”.

„Если ошибку можно исправить, значит это еще не ошибка. А если нельзя - тогда главное, чтобы ошибки не повторялись...”

“Я уже давно говорю, что думаю - если думаю, что говорю то, что есть на самом деле”.

„Рано или поздно дети следуют не нашим советам, а нашим примерам”.

БИЛЕТЫ в интернете по ссылке ЗДЕСЬ, а также в кассах Дома Москвы и сети "Билешу сервис". Адреса пунктов продаж по ссылке ЗДЕСЬ.

15 мгновений любви

(фото - Наталья Коргина и из архива Татьяны Черковской и Андрея Гаркави)