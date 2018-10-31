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В объявленном Министерством культуры конкурсе на должность директора музея Рундальского дворца лучшей среди 16 кандидатов признана доктор искусств Лаура Лусе, которая приступит к обязанностям со 2 января 2019 года. Об этом сообщила руководитель Министерства культуры по общественным отношениям Лита Кокале.

Комиссия высоко оценила профессиональные знания и опыт Лусе, в том числе в правлении Латвийского общества реставраторов, в Государственной инспекции по охране памятников культуры, опыт в международных проектах и в руководстве отделом исследований искусства музея Рундальского дворца.

Лусе окончила Латвийскую художественную академию, получив степени бакалавра, магистра и затем доктора. Высшее образование первого уровня она получила по специальности "реставратор дерева". Свое образование Лусе дополнила в Международном центре сохранения культурных ценностей и реставрации в Италии, в Институте истории искусств в Германии и в международном лагере реставраторов ЮНЕСКО в Норвегии.

Должность директора музея Рундальского дворца несколько десятилетий занимал Имант Ланцманис, который теперь уходит на пенсию.

Фото из Flickr/ilokse