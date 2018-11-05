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В понедельник, 5 ноября, в 12 часов около Военного музея Латвии будет зажжен памятный костер в честь борцов за свободу, который будет гореть вплоть до вечера Дня Лачплесиса, сообщили в Министерстве обороны.

В торжественном мероприятии будет участвовать министр обороны Раймонд Бергманис, командир, генерал-лейтенант Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш, директор Военного музея Айя Флейя, а также солдаты НВС и НАТО. Параллельно этому событию пройдет выставка военной техники и экипировки 1. Рижской бригады Земессардзе.

Также на мероприятии пройдет открытие акции "Подари ленточку", во время которой каждый желающий может сложить пополам красно-бело-красную ленточку и подарить ее кому-нибудь. Минобороны призывает запечатлеть этот процесс на фото или видео, чтобы потом поделиться им в соцсетях.

Первые ленточки будут торжественно переданы организациям, которые отозвались на приглашение Минобороны получить такой символический подарок. Планируется, что ленточки получит Рижский роддом, Армия спасения, пансионат Liepa, Рижский центр психиатрии и наркологии, а также несколько филиалов государственного центра социального ухода в Риге.

11 ноября ленточки будут выдаваться во время военного парада у памятника Свободы и у Военного музея.

День Лачплесиса отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (так называемыми войсками Бермонта) 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление на армию Бермонта 9 ноября, а 11 ноября она была изгнана из Риги. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров.

Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry