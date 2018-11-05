В честь дня Лачплесиса будет зажжен памятный костер (2)

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Культура | 5 ноября 2018 года, 09:24

В понедельник, 5 ноября, в 12 часов около Военного музея Латвии будет зажжен памятный костер в честь борцов за свободу, который будет гореть вплоть до вечера Дня Лачплесиса, сообщили в Министерстве обороны.

В торжественном мероприятии будет участвовать министр обороны Раймонд Бергманис, командир, генерал-лейтенант Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш, директор Военного музея Айя Флейя, а также солдаты НВС и НАТО. Параллельно этому событию пройдет выставка военной техники и экипировки 1. Рижской бригады Земессардзе.

Также на мероприятии пройдет открытие акции "Подари ленточку", во время которой каждый желающий может сложить пополам красно-бело-красную ленточку и подарить ее кому-нибудь. Минобороны призывает запечатлеть этот процесс на фото или видео, чтобы потом поделиться им в соцсетях.

Первые ленточки будут торжественно переданы организациям, которые отозвались на приглашение Минобороны получить такой символический подарок. Планируется, что ленточки получит Рижский роддом, Армия спасения, пансионат Liepa, Рижский центр психиатрии и наркологии, а также несколько филиалов государственного центра социального ухода в Риге.

11 ноября ленточки будут выдаваться во время военного парада у памятника Свободы и у Военного музея.

День Лачплесиса отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (так называемыми войсками Бермонта) 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление на армию Бермонта 9 ноября, а 11 ноября она была изгнана из Риги. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров.

Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry

Комментарии 2
6661 час назад
сжечь на этом костре всю нацистскую нечисть!
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Patriot1 час назад
Latvijas pilsoni ar godu un lepnumu pieminès mùsu valsts visu tautìbu kareivjus, kas cìnijàs par mùsu valsts brìvìbu un neatkarìbu. Paldies jums puisi un meicas, ka mums ir mùsu skaistà valsts Latvija.
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