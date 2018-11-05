Культура |

Программа празднования столетия Латвийской Республики была разработана с целью укрепления чувства принадлежности к Латвии, чтобы жители осознали важность нынешней эпохи. Об этом журналистам рассказала министр культуры Даце Мелбарде.

"Моя задача - напомнить, что программа сделана для укрепления чувства принадлежность к своему государству. Мы все это время пытались подчеркнуть, что важны события, произошедшие до независимости Латвии, но не менее важны и те события, которые Латвия пережила после 1918 года. Однако нет ничего важнее самого момента рождения Латвийского государства. Нам очень важно то, чтобы латвийцы осознали, в какое особенное время мы с вами живем. Именно нашему поколению дана эта возможность пережить столетие Латвии", - заявила политик.

Напомним, в честь столетия провозглашения Латвийского государства по всей стране с 17 по 19 ноября пройдет более 900 мероприятий, большинство из которых бесплатные.

Главные торжественные события состоятся 18 ноября. С программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Фото: facebook.com/Dace Melbārde