Опубликовано первое фото Spice Girls после воссоединения
Также отмечается, что девушки тайно сняли видео, в котором они объявят о начале масштабного тура по Великобритании.
Опубликовано первое совместное фото Spice Girls после воссоединения https://t.co/29cWcECBBJ pic.twitter.com/6Cn2D4ZQvI— 24topkz (@24topkz) 5 ноября 2018 г.
Уточняется, что в состав группы после воссоединения не войдет экс-участница группы Виктория Бекхэм, которая решила сосредоточиться на модельном бизнесе. Однако она будет получать миллионные гонорары за использование их старых совместных изображений.
Ранее сообщалось, что Spice Girls проведут масштабное турне по Великобритании.
Источник: Газета.ru