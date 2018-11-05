Британская поп-группа Spice Girls опубликовала первое совместное фото после воссоединения, сообщает The Sun.

Также отмечается, что девушки тайно сняли видео, в котором они объявят о начале масштабного тура по Великобритании.

Уточняется, что в состав группы после воссоединения не войдет экс-участница группы Виктория Бекхэм, которая решила сосредоточиться на модельном бизнесе. Однако она будет получать миллионные гонорары за использование их старых совместных изображений.

Ранее сообщалось, что Spice Girls проведут масштабное турне по Великобритании.