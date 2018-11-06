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Самый издаваемый в мире писатель-дебютант Гузель Яхина рассказала рижанам о том, как проходят съемки 8-серийного фильма по ее роману-бестселлеру "Зулейха открывает глаза"

О книге "Зулейха открывает глаза" и ее авторе Гузель Яхиной сегодня слышали, наверное, все, кто хоть мало-мальски интересуется современной литературой. Роман, повествующий о судьбе обычной татарской женщины и раскулачивании крестьян в 30-е годы, вышел в свет в 2015 году, и мгновенно произвел фурор. Сегодня он расходится огромными тиражами и переведен на 31 язык мира, включая эсперанто.

В числе наград "Зулейхи" - престижные литературные премии "Большая книга" и "Ясная поляна". А в сентябре этого года телеканал "Россия" приступил к экранизации этого бестселлера (права на съемки приобрела студия Алексея Учителя). На встрече с рижскими читателями в клубе "Культурная линия" Гузель Яхина раскрыла секреты секреты кастингов на роли и рассказала о том, как проходят съемки.

"Картина будет восьми серийной, съемки идут с августа полным ходом, причем в самых разных местах России. Сибирский период жизни главной героини снимают под Казанью, там есть удивительнейшее место, где сливаются Волга и Кама – Камское море, а вокруг роскошные белые скалы. Татарская деревня снимается в Пермском крае. Вот такая магия кино получается. В зимний период съемки продолжатся.

Кастинг на роли в этой картине был совершенно потрясающий! Юлия Пересильд играет русскую женщину Настасью, Сергей Маковецкий -- доктора Лейбе, Роза Хайруллина -- Упыриху, Евгений Морозов - Ивана, Александр Баширов -- Горелова. А главную героиню, конечно, играет Чулпан Хаматова. Как ее отбирали, я не знаю, но у меня есть подозрение, что ее и не отбирали вовсе. Просто Чулпан – это совершенно идеальная кандидатура на роль Зулейхи. Она маленькая, хрупкая, красивая татарка из Казани, и как раз подходящего возраста. Мне кажется, тут ни у кого даже вопросов не было. И я уверена, что все получится здорово. Я видела Чулпан в образе и это очень сильно впечатляет. Словом, такого блестящего распределения я даже представить не могла!

Интересно, что в детстве мы с Чулпан какое-то время учились в одной школе – было такое пересечение. Что не удивительно – в нашем родном городе Казани не так уж много школ. Но знакомы мы не были, конечно. Хотя, возможно, и видели друг друга".

О чем роман?

"Исторический срез в романе «Зулейха открывает глаза», охватывающий период раскулачивания крестьян в Татарстане, имеет лишь вспомогательное значение, - подчеркнула Гузель. - Мне прежде всего интересны люди, переживающие драматические события на фоне большой истории. В "Зулейхе" я не ставила перед собой задачи рассуждать о причинах распада Советского Союза, как это многие сейчас интерпретируют (и я очень признательна читателям за эти интерпретации). Мне кажется, что в моих книгах прежде всего работает человеческая история. И я очень надеюсь, что история о Зулейхе воспринимается просто как история о женщине. О женщине, которая задает себе те вопросы, что и вы себе порой задаете. Можно ли жертвовать всем ради детей? Можно ли позже спросить с детей за эту жертву? Можно ли полюбить врага?"

Закончатся съемки в начале следующего года, в середине года планируется завершить монтаж, а премьера состоится примерно через год на телеканале "Россия".